Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Familienunternehmen haben von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Steuerregelungen gefordert, die Personengesellschaften entlasten. Ein von der Stiftung Familienunternehmen vorgelegtes Reformmodell zielt laut der Stiftung darauf ab, "Personengesellschaften, die Gewinne einbehalten, nicht länger gegenüber Kapitalgesellschaften schlechter zu stellen". Aus einer Studie der Kölner Steuerrechtlerin Johanna Hey gehe hervor, dass Personenunternehmen im Rahmen der so genannten Thesaurierungsrücklage teilweise erheblich benachteiligt würden.

Seit der Unternehmensteuerreform im Jahr 2008 können Personengesellschaften zwar für Gewinne, die im Unternehmen thesauriert werden, einen Sondersteuersatz in Anspruch nehmen. Bei einer späteren Entnahme fällt dann aber eine Nachversteuerung mit 25 Prozent an. Das neue Modell sieht nun vor, von einer Nachbesteuerung bereits thesaurierter Gewinne zum fixen Steuersatz Abstand zu nehmen und stattdessen einen individuellen Satz anzusetzen. Außerdem solle die Steuer, die auf den thesaurierten Gewinn anfällt, ebenfalls in die Sonderbesteuerung einbezogen werden.

Der Vorstand der Stiftung Familienunternehmen, Rainer Kirchdörfer, betonte, es sei richtig, bei den einbehaltenen Gewinnen anzusetzen, denn diese stärkten die Investitionskraft der Unternehmen. "Mit unserem Konzept wird die Thesaurierungsrücklage eine echte Alternative zur Körperschaftsteuer", betonte er. Damit werde das von der Politik gesetzte Ziel erreicht, Wettbewerbsgleichheit zwischen Unternehmen mit verschiedenen Rechtsformen zu schaffen.

Laut der Studie wird die vom Gesetzgeber angestrebte steuerliche Gleichbehandlung von Personen- und Kapitalgesellschaften derzeit nicht erreicht. Die Gesamtbelastung von thesaurierten Gewinnen sei mit 36 Prozent zwar geringer als die reguläre Besteuerung von Personengesellschaften von in der Spitze mehr als 47 Prozent, übersteige aber die Steuerbelastung von Kapitalgesellschaften, die bei rund 30 Prozent liege. "Die Nachteile der geltenden Regelung sind so gravierend, dass sie für viele Familienunternehmen unattraktiv ist", konstatierte Kirchdörfer.

Scholz hat bereits angekündigt, dass er Erleichterungen für Personengesellschaften plant. "Ich werde ein Paket zur steuerlichen Standortverbesserung vornehmen", erklärte er erst vergangene Woche in einer Rede. "Zentrales Element kann dabei sein, ein Modell zu schaffen, mit dem Personenhandelsgesellschaften künftig leichter zur Körperschaftsteuer wechseln können." Zu dem Paket soll es auch gehören, Währungskursverluste bei Gesellschafterdarlehen steuerlich zu berücksichtigen, künftig mehr Flexibilität bei der grenzüberschreitenden Umstrukturierung zu schaffen und das Organschaftsrecht zu vereinfachen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2020 09:01 ET (14:01 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.