NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BP vor einer Veranstaltung mit dem neuen Vorstandschef Bernard Looney auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Die in einer Pressemitteilung vorgestellten Klimaziele des Ölkonzerns bis 2050 erschienen ambitionierter als von ihm gedacht, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 06:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / 06:54 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

