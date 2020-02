Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Wirecard-Aktie. Wirecard wird Freitag vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen. Und der Markt ist gespannt. Als Vorstandschef Markus Braun den Termin Ende Januar per Twitter verkündet hat, ließ er bereits durchblicken: "Wir werden nicht enttäuschen". Bei den Verkäufen steht die Deutsche Bank auf Platz 5. Das Institut hat die Stärkung seiner Finanzbasis erfolgreich abgeschlossen. Es sei zusätzliches Kernkapital im Volumen von 1,25 Milliarden US-Dollar platziert worden, teilte das Institut am späten Dienstagabend in Frankfurt mit. Die Transaktion sei ein weiterer Schritt, die Einhaltung der regulatorischen Kapitalanforderungen sicherzustellen, hieß es.