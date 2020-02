Mainz (ots) -Woche 09/20Samstag, 22.02.Bitte Programmänderungen beachten:17.35 Die glorreichen 10Die kämpferischsten Comebacks der Geschichte(vom 27.5.2018)(Die Sendung "Die glorreichen 10: Die größten Loser der Geschichte"entfallen. Weiterer Ablauf ab 18.20 Uhr wie vorgesehen.)Woche 10/20Donnerstag, 05.03.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:6.05 Terra XpressAchtung, extrem giftig!(vom 24.3.2012)(Die Sendung "Terra Xpress: Das Monster vom Gardasee" entfällt.Weiterer Ablauf ab 6.35 Uhr wie vorgesehen.).........................................4.05 Familie BraunLara(ZDF 12.2.2016)4.20 The CoronerSprung in den Tod(vom 28.4.2017)5.00 The CoronerErbgut(vom 28.4.2017)5.45 The Coroner-6.35 Seenot(vom 5.5.2017)Freitag, 06.03.Bitte Zeitkorrekturen beachten:7.55 TopfgeldjägerDas Duell am Herd mit Steffen Henssler(ZDF 29.2.2012)8.45 Stadt, Land, Lecker(ZDF 27.4.2019)9.30 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(ZDF 5.3.2020)10.25 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(vom 25.4.2018)11.15 Du & Ich - Unverbesserlich!?Der Paar-Check(vom 3.12.2019)12.00 MonkMr. Monk als Trainer(vom 11.12.2019)12.40 MonkMr. Monk sieht nichts mehr(vom 11.12.2019)13.25 PsychGus - Mörderische Träume14.05 PsychMit einem Neuanfang hört es auf14.50 MonkMr. Monk als Trainer(von 12.00 Uhr)15.30 MonkMr. Monk sieht nichts mehr(von 12.40 Uhr)(Weiterer Ablauf ab 16.15 Uhr wie vorgesehen)Woche 11/20Donnerstag, 12.03.Bitte Folgenänderungen und Zeitkorrektur beachten:22.15 Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show(vom 12.12.2019)Deutschland 201923.50 Sketch HistoryNeues von gestern(vom 4.12.2016)0.20 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(von 21.45 Uhr)0.50 Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show(vom 27.6.2019)Deutschland 20192.25 NEO MAGAZIN ROYALE Classics (5)(Weiterer Ablauf ab 2.35 Uhr wie vorgesehen.)Woche 12/20Montag, 16.03.Bitte Folgen- sowie Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:2.40 Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show(vom 5.4.2018)Deutschland 20184.10 Terra XDeutschland-SagaWovon wir schwärmen4.55 Terra XDeutschland-SagaWoher wir kommen5.40 Frag den LeschExistiert Zukunft?(vom 19.12.2013)Deutschland 20135.55 Terra X-6.40 Ein Tag in der Kaiserzeit(vom 7.1.2017)Dienstag, 17.03.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.40 Terra XSchliemanns ErbenAuf der Spur des Prussia-Schatzes(vom 12.1.2010)7.25 Terra XGeheimakte Sophienschatz(vom 26.1.2010)8.05 TopfgeldjägerDas Duell am Herd mit Steffen Henssler(vom 28.10.2013)9.00 Stadt, Land, Lecker(ZDF 19.8.2017)9.45 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(ZDF 16.3.2020)(Weiterer Ablauf ab 10.35 Uhr wie vorgesehen.)Donnerstag, 19.03.Bitte Zeitkorrekturen beachten:4.05 neoriginalHanna Svensson - Blutsbande (4)(vom 9.7.2019)5.00 neoriginal-6.00 Hanna Svensson - Blutsbande (5)(vom 16.7.2019)Freitag, 20.03.Bitte Programmänderungen beachten:6.00 The Killer InsideMea Culpa(vom 1.5.2017)Julie Beauchemin Fanny MalletteMaxime Moreli Éric BruneauBob Crépault Sylvain MarcelCindy Boucher Olivia PalacciCarla Moreli Mélissa Désormeaux-PoulinMarcel Lévesque Pierre VervilleVincent Duval David SavardChef Georges Carier Nicolas Canuelund andereBuch: Gilles DesjardinsRegie: Sylvain ArchambaultKanada 20146.40 The RookieEin neuer Anfang(vom 3.1.2020)John Nolan Nathan FillionAngela Lopez Alyssa DiazSergeant Wade Grey Richard T. JonesJackson West Titus Makin Jr.Lucy Chen Melissa O'Neilund andereBuch: Alexi HawleyRegie: Liz FriedlanderUSA 20187.25 The RookieCrashkurs(vom 3.1.2020)John Nolan Nathan FillionAngela Lopez Alyssa DiazSergeant Wade Grey Richard T. JonesJackson West Titus Makin Jr.Lucy Chen Melissa O'Neilund andereBuch: Alexi HawleyRegie: Adam DavidsonUSA 2018(Die Sendungen "NEO MAGAZIN ROYALE Classics (16)" sowie "CandiceRenoir" um 6.20 Uhr und 7.15 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 8.05Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4518811