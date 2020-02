Köln (ots) - Im Schnitt nutzen jeden Tag rund 621.000 Zuschauer*innen die ARD Mediathek. Damit weist die ARD Mediathek den größten täglichen Publikumskreis innerhalb der Sendermediatheken auf - knapp vor der ZDF-Mediathek und deutlich vor den Mediatheken der kommerziellen Sender.Die erfolgreichsten Streaming-Formate der Sendermediatheken stammen vom Ersten: "Sturm der Liebe" kommt im Jahresverlauf auf mehr als 75 Millionen Streamviews, für "Rote Rosen" wurden rund 43 Millionen Streamviews registriert.Um vor allem für die jüngeren Zuschauer*innen ein attraktives non-lineares Angebot zu machen, hat die ARD in diesem Jahr rund 20 Millionen Euro für die Produktion neuer Serien zur Verfügung gestellt, die alle ihre Premiere in der ARD Mediathek haben werden.Konkret sind 16 neue Serien geplant, die gezielt auf die Nutzungsgewohnheiten im Netz hin konzipiert und produziert werden. Neben horizontaler Erzählweise geht es vor allem auch um Genres, die eher selten im linearen Programmangebot zu finden sind: etwa Science Fiction oder Mystery, aber auch um junge regionale Komödien, Comedy- und Dramaserien - in einer Folgenlänge von 30 oder 45 Minuten.Finanziert werden die 20 Millionen Euro durch Umschichtungen in der ARD Degeto und den Landesrundfunkanstalten der ARD.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen:"Mit einem vielfältigen Serienangebot, das wir im Herbst starten, wollen wir die ARD Mediathek vor allem auch für jüngere User attraktiver gestalten. Schon jetzt stehen unsere DonnerstagsKrimis ebenso wie die Filme aus der Reihe 'Endlich Freitag im Ersten' jeweils mehrere Tage vor der Ausstrahlung zum Abruf in der ARD Mediathek bereit. Neben großen Eventproduktionen wie 'Babylon Berlin' oder 'Oktoberfest 1900' bieten wir vor allem auch mit unseren zahlreichen Dokumentationen und Reportagen, Unterhaltungs- und Sportsendungen das größte und umfassendste Angebot Deutschlands im Netz."Pressekontakt:Presse und Information Das ErsteE-Mail: Presseservice@DasErste.deTel.: 089/5900 42896.Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4518842