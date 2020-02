NEW YORK (dpa-AFX) - Nach aktuellen Geschäftszahlen und einem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sind die Aktien von Lyft am Mittwoch um bis zu 10 Prozent an ihre 21-Tage-Linie zurückgefallen. Der Fahrdienst-Vermittler und Uber-Konkurrent hatte zum Jahresende starke Geschäftszuwächse verbucht, aber tiefrote Zahlen geschrieben. Das Wachstum ließ im zweiten Halbjahr 2019 bereits deutlich nach und Lyft geht davon aus, dass es im aktuellen Geschäftsjahr weiter abflaut. Uber-Papiere traten derweil auf der Stelle.



Gegen den Trend hob Analyst Heath Terry von Goldman Sachs sein Kursziel für Lyft-Papiere von 58 auf 64 Dollar an und signalisiert damit auf dem aktuellen Kursniveau von 49 Dollar deutliches Potenzial. Seine Umsatz- und Profitabilitätserwartungen habe Lyft getoppt, so der Experte.



Sein Kollege Doug Anmuth von JPMorgan rechnete bereits mit einer negativen Kursreaktion auf die etwas enttäuschenden Signale für das Gesamtjahr 2020. Er sieht diesen Rückschlag jedoch als Kaufchance./ag/he

