Rund 1000 der in Deutschland installierten Photovoltaik-Heimspeicher des Unternehmens schalteten während der stürmischen Tage auf dreiphasigen Inselbetrieb um. Sie sicherten so die Versorgung der Haushalte, während die Nachbarn im Dunkeln saßen.Sturmtief "Sabine" fiel in weiten Teilen weniger heftig aus, als viele Experten befürchteten. Dennoch waren die heftigen Orkanböen stark genug, um in einigen Teilen Deutschlands den Bahn- und Straßenverkehr lahmzulegen. Dazu kamen auch örtliche Stromausfälle. Rund 60.000 Haushalte saßen am Wochenende oder Wocheanfang so allein im ost- und niederbayerischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...