Der Klimawandel verändert die Strategie des IWF. Abteilungsdirektor Martin Mühleisen über Finanzhilfen nach Klimakatastrophen, einen globalen CO2-Preis und die Probleme der Globalisierung.

Martin Mühleisen ist Direktor der Abteilung für Strategie, Politik und Revision (SPR) des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Vorher war er Stabschef der damaligen IWF-Chefin Christine Lagarde. Mühleisen hat in Heidelberg Mathematik und Wirtschaftswissenschaften studiert, an der Universität Cambridge seinen Master in Economics erworben und an der Ludwig-Maximilians-Universität München in Volkswirtschaftslehre promoviert. Beim IWF war Mühleisen zunächst zuständiger Volkswirt für Japan und Indien. Während der Finanzkrise 2008 verantwortete er als stellvertretender SPR-Direktor die Überprüfung der Zusammenarbeit mit 65 entwickelten Ländern, darunter auch die Mitglieder der Eurozone.

WirtschaftsWoche: Herr Mühleisen, der Klimawandel treibt jedes Jahr 26 Millionen Menschen in die Armut. Bis 2050 könnten laut Weltbank nochmal 100 Millionen dazukommen. Muss der IWF seine Finanzierungsprogramme an die Klimakrise anpassen?Martin Mühleisen: Tatsächlich bitten uns immer häufiger Länder um Kredite, die Naturkatastrophen wie Erdbeben, Dürren oder Wirbelstürmen zum Opfer gefallen sind. Besonders oft sind wirtschaftlich schwache Regionen betroffen. Für solch unvorhersehbare Ereignisse haben wir schon 2015 ein Nothilfeprogramm aufgesetzt. Damit helfen wir Staaten mit einem besonders niedrigen Pro-Kopf-Einkommen, entweder durch Stundung von Schuldenzahlungen oder einem Schuldenerlass für bestehende Kredite. Diese Staaten können auch neue, niedrig verzinste Kredite von uns aufnehmen, gegenwärtig mit einem Zinssatz von null Prozent. Das ist wichtig, denn der Wiederaufbau einer Stadt oder Region ist teuer und für Entwicklungsländer oft kaum aus eigener Kraft finanzierbar. Schon gar nicht, wenn sie nebenbei einen teuren Kredit an uns zurückzahlen müssen.

Sie erwarten aber auch eine Tilgung der günstigen Klima-Kredite.Unsere eigene Finanzierung ist so angelegt, dass wir Mittel nur dann vergeben dürfen, wenn klar ist, wie wir das Geld wieder zurückbekommen. Der IWF kann nicht einfach sagen: "In diesem Land treibt der Klimawandel die Menschen in die Armut, dort schicken wir Geld hin." Ein Mitglied, das Nothilfe beantragt, muss mit uns zusammenarbeiten, um seine Probleme zu lösen. Das soll auch dazu führen, dass andere Partner sich in der Lage fühlen, finanziell mehr für dieses Land zu tun.

Für Katastrophen- und Entwicklungshilfe war bislang eher die Weltbankgruppe verantwortlich. Bringt der Klimawandel das Rollenverständnis von IWF und Entwicklungsbanken durcheinander?Der IWF will wie seine Partnerorganisationen die Stabilität des Finanzsystems wahren. Das heißt, wir achten zum Beispiel auf ausgeglichene Zahlungsbilanzen unserer Mitgliedsstaaten, damit diese nicht in eine finanzielle Schieflage geraten. Das wirtschaftliche Gleichgewicht eines Landes kann aber genauso gut durch Extremwetter oder Naturkatastrophen gestört werden. ...

