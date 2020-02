ZÜRICH (Dow Jones)--Während an den europäischen Börsen am Mittwoch Aufschläge dominiert haben, verlegten sich Anleger am schweizerischen Aktienmarkt auf das Einstreichen von Gewinnen. Denn der SMI hatte zuvor bei 11.120 Punkten ein weiteres Allzeithoch markiert. Belastet wurde die eidgenössische Börse auch von der Schwäche der defensiven Schwergewichte. Denn weil die Coronavirus-Epidemie in China weiter an Schrecken verlor, standen europaweit defensive Titel nicht auf den Kaufzetteln der Investoren. Zu schaffen machte dem heimischen Aktienmarkt auch die ausgeprägte Schwäche des Euro zum Franken. Ein fester Franken trübt die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Exportwirtschaft innerhalb der Eurozone. Wegen der Virusepidemie könnte die Europäische Zentralbank über Lockerungsmaßnahmen nachdenken, hieß es im Devisenhandel.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 11.089 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber, unverändert schlossen zwei Aktien. Umgesetzt wurden 46,63 (zuvor: 45,04) Millionen Aktien.

Die Titel der defensiven Schwergewichte Nestle und Roche verloren 1,3 bzw. 0,4 Prozent und zählten zu den schwächsten Aktien des Leitindexes. Novartis hielt sich mit unveränderter Tendenz besser. Mit den neuen Allzeithochs habe sich die technische Lage der Aktie deutlich verbessert, urteilte die Commerzbank. "Die Neubewertung setzt sich fort", so die Analysten.

Im Luxusgütersektor stiegen Swatch und Richemont um 1,6 bzw. 1,5 Prozent und führten damit das Tableau der Gewinner an. Im Handel wurde auf gute Geschäftszahlen des Wettbewerbers Kering verwiesen. Händler lobten besonders die Gucci-Zahlen. Der erneute Einbruch der japanischen Auftragseingänge im Maschinenbau belastete die Papiere von ABB, der Kurs sank um 0,2 Prozent.

Am breiten Markt sanken AMS um 1,6 Prozent. Der österreichische Halbleiterkonzern hatte am Vorabend eine Aktienplatzierung bekannt geben. Die Platzierung dürfte auch für die Vortagesverluste verantwortlich gewesen sein, mutmaßten Händler. Gurit kletterten um 0,9 Prozent, der Anbieter von Hochleistungskunststoffen hatte den Verkauf des ungarischen Autoteilegeschäftes mitgeteilt. Nach Vorstellung einer neuen Webkamera stiegen Logitech um 1,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2020 11:42 ET (16:42 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.