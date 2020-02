Im ersten Anlauf war er Annegret Kramp-Karrenbauer noch in der Abstimmung unterlegen. Nun strebt er Medienberichten zufolge nochmals den Parteivorsitz an.

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz will sich für den CDU-Vorsitz bewerben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch aus seinem Umfeld. Er wäre nach dem angekündigten Rückzug Annegret Kramp-Karrenbauers der erste Kandidat, der sich offiziell um ihre Nachfolge an der Parteispitze bewirbt.

Bundesgesundheitsminister Spahn, der Kramp-Karrenbauer ebenfalls unterlegen war, deutete am Mittwochmittag eine mögliche Kandidatur an. Er sei bereit Verantwortung zu übernehmen. Ebenfalls als Favorit gilt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

Merz, der 2018 im Rennen um den CDU-Vorsitz Kramp-Karrenbauer unterlegen war, hatte zuvor zur Kandidatensuche erklärt: "Ich möchte, dass wir das in einer anständigen Form untereinander austragen. Und ich werde dazu beitragen, dass diese anständige Form gewahrt wird."

Später betonte er: "Lassen Sie mich schließen mit der Bemerkung, dass ich auch persönlich dazu einen Beitrag leisten will." Er wolle sich ...

