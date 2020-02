FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rally am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Das Coronavirus verlor weiter an Schrecken, weil die Zahl der Neuerkrankungen abnahm. Zudem hofften Marktakteure darauf, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen regional auf China beschränkt blieben und die wirtschaftliche Erholung wie bei der Sars-Epidemie durchgreifend ausfallen werde. Der DAX gewann 0,9 Prozent auf 13.750 Punkten - bei 13.759 wurde ein neues Rekordhoch markiert.

Angetrieben wurde der DAX vor allem von Kursgewinnen der schwer gewichteten Autoaktien. Auslöser für die Kauflust waren Aussagen von BMW, die Produktion in China am Montag wieder aufnehmen zu wollen. Die Unsicherheit über das weitere Vorgehen der Autohersteller wegen des Virusausbruchs hatte zuletzt für Risikoabschläge gesorgt. BMW legten um 4,1 Prozent zu, VW um 3,4 Prozent, Daimler um 3,2 Prozent und Conti um 6,6 Prozent.

In dem bullischen Umfeld wurden defensive Titel aus den Bereichen Versorgung, Pharma oder Immobilien dagegen gemieden. RWE fielen um 1,6 Prozent, Eon um 0,8 Prozent, Uniper um 1,7 Prozent oder Vonovia um 0,8 Prozent. Beiersdorf stiegen nur um 0,2 Prozent.

Jenoptik profitiert von Nachfrage der Chipausrüstungsindustrie

Unternehmensseitig dominierten Geschäftszahlen das Geschehen. Nach dem Zahlenausweis bei Jenoptik ging es für die Aktie um 6,1 Prozent nach oben. Jenoptik hatte im vergangenen Jahr von einer guten Nachfrage aus der Chipausrüstungsindustrie und von Akquisitionen profitiert. Für das laufende Jahr wurde weiteres Wachstum angekündigt.

Im erwarteten Rahmen fielen die Geschäftszahlen des Autozulieferers Norma aus. Die Analysten von Quirin erhöhten das Papier auf "Kaufen". Sie setzten darauf, dass der Margenrückgang zum Stillstand kommt. Die Norma-Aktie legte auch im Sog der festeren Kurse in der Autobranche um 4,4 Prozent zu.

Für die Aktie von Voltabox ging um 18,6 Prozent nach oben. Positiv wurde an der Börse gewertet, dass Voltabox die Zusammenarbeit mit e-troFit durch den Abschluss eines Rahmenvertrags langfristig gesichert hat. Dabei geht es um die Lieferung von Hochleistungsbatteriesystemen für die Umrüstlösung von e-troFit für Dieselbusse.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 86,7 (Vortag: 104,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,56 (Vortag: 4,21) Milliarden Euro. Es gab 21 Kursgewinner und neun -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.749,78 +0,89% +3,78% DAX-Future 13.743,50 +0,74% +4,69% XDAX 13.749,16 +0,86% +4,68% MDAX 29.238,36 +0,15% +3,27% TecDAX 3.270,00 +0,59% +8,46% SDAX 12.990,25 +0,91% +3,82% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,08% -13 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2020 11:53 ET (16:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.