Wie verhält sich der Goldpreis 2020? Was hat das alles mit Immobilien zu tun und generell - wie stelle ich mein Vermögen auf von Immobilien über Bargeld, Anleihen, Aktien und Gold 2020? Die hat Daniel in ganz kurzen Zusammenhang gebracht bei n-tv - hier - und wir machen das Ganze viel viel größer in unseren Trainingstagen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...