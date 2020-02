CompuGroup Medical SE gewinnt Dirk Wössner als CEO; Frank Gotthardt wird in das Aufsichtsgremium wechselnDGAP-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE / Schlagwort(e): Personalie CompuGroup Medical SE gewinnt Dirk Wössner als CEO; Frank Gotthardt wird in das Aufsichtsgremium wechseln12.02.2020 / 21:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der Aufsichtsrat der CompuGroup Medical SE hat am heutigen Tage beschlossen, Herrn Dr. Dirk Wössner (51) zum Nachfolger von Frank Gotthardt (69) als Mitglied und Vorsitzenden des Vorstands (CEO) der Gesellschaft zu bestellen. Vorbehaltlich der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen ist vorgesehen, dass Frank Gotthardt in den Aufsichtsrat der Gesellschaft wechselt und dort den Vorsitz übernimmt. Frank Gotthardt bleibt auch zukünftig Hauptaktionär und wird in seiner zukünftigen Funktion dem neuen CEO in Fragen der Strategie bei der weiteren Entwicklung des Unternehmens als Partner beratend zur Seite stehen.Dr. Dirk Wössner ist aktuell Vorstandsmitglied bei der Deutsche Telekom AG und Sprecher der Geschäftsführung der Telekom Deutschland GmbH und verantwortet dort seit dem 01.01.2018 das Deutschland-Geschäft. Seine Bestellung zum Mitglied und Vorsitzenden des Vorstands der Gesellschaft erfolgte mit Wirkung zum Ablauf seines derzeitigen Anstellungsvertrages, der - vorbehaltlich einer etwaigen vorzeitigen Beendigung - noch eine Restlaufzeit bis zum 31.12.2020 hat.Sofern die Hauptversammlung der Gesellschaft im Mai 2020 den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat, die Gesellschaft in eine SE & Co. KGaA umzuwandeln, folgt, wird die Führung des Unternehmens in Zukunft beim Verwaltungsrat und bei den Geschäftsführenden Direktoren der Komplementär-SE der formgewechselten Gesellschaft liegen. Für diesen Fall wird Dr. Dirk Wössner Vorsitzender der Geschäftsführenden Direktoren und Mitglied des Verwaltungsrats der Komplementärgesellschaft werden. Frank Gotthardt ist dann vorgesehen als Vorsitzender des Verwaltungsrats.Kontakt: Claudia Thomé Head of Investor Relations CompuGroup Medical SE Email: claudia.thome@cgm.com Tel +49 261 8000 7030 Tel +49 261 8000 620012.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: CompuGroup Medical SE Maria Trost 21 56070 Koblenz Deutschland Telefon: +49 (0)261 8000 6200 Fax: +49 (0)261 8000 3200 E-Mail: investor@cgm.com Internet: www.cgm.com ISIN: DE0005437305 WKN: 543730 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 974343Ende der Mitteilung DGAP News-Service974343 12.02.2020 CET/CEST