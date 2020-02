Die CMA CGM Group, ein weltweit führendes Unternehmen bei der Verschiffung und Logistik und ein Vorreiter in dem Bereich des Energiewandels, vereint seine Kräfte mit Energy Observer, das erste mit Wasserstoff betriebene Schiff, um eine Reise um die Welt in Angriff zu nehmen. Sie teilen die Herausforderung, um Wasserstoff in großem Umfang in der Schiffsindustrie mit der allgemeinen...

Den vollständigen Artikel lesen ...