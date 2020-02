MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Friedrich Merz/Kandidatur:



"Man kann gegen Friedrich Merz Vieles vorbringen: seine Vergangenheit bei Blackrock, seine Arroganz, die er andere gern spüren lässt. Aber eines kann ihm keiner absprechen: Mit Merz kehrt die Leidenschaft, die Emotion in die Politik zurück - und damit eine Energie, die Angela Merkel mit ihrer Art des Heruntermoderierens in 15 Jahren rückstandsfrei entfernt hat. Doch genau diese Energie braucht die Demokratie. Es ist ihr Elixier. Es ist konsequent, dass Merz sich als Erster aus der Deckung wagt: Er ist nicht der Mann der Hinterzimmer, in denen die CDU-Strippenzieher gerade einen anderen ausmauscheln wollen. Der 64-jährige ist ein Kämpfer und in Stil und Inhalt der Gegenentwurf zu Armin Laschet, den die Kanzlerin auserkoren hat, ihr Erbe zu verteidigen. Die CDU steht vor einer historischen Wahl."/yyzz/DP/nas