"Friedrich Merz will es also wissen - alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen. Ob er der Richtige ist, die zerrissene CDU zu einen, ist indes eine ganz andere Frage. Der konservative Teil der Partei sieht in Merz zwar eine Art Heilsbringer - der Rest jedoch misstraut ihm. Keine guten Vorzeichen, um den verunsicherten Christdemokraten zu alter Kraft zu verhelfen. Eines hat Merz auf jeden Fall geschafft: Hinterzimmergeklüngel ist nun ausgeschlossen, die Vorsitzendensuche nimmt rasant an Fahrt auf. Und sollte er wirklich CDU-Chef werden, ist die Zeit von Angela Merkel endgültig abgelaufen - dann sind vorzeitige Neuwahlen unausweichlich."/yyzz/DP/nas