Nachdem die US-Börsen erneut neue Höchststände erreichten, starten die Märkte in Fernost mit Verlusten. Grund sind neue Zahlen zum Coronavirus.

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Donnerstag nach den jüngsten Zahlen zum Coronavirus aus China ins Wanken geraten. Die chinesische Provinz Hubei, in der das Virus vermutlich ihren Ursprung hat, meldete 242 neue Todesfälle - doppelt so viele wie am Vortag - und bestätigte am 12. Februar 14.840 neue Infektionen.

Ursache für den sprunghaften Anstieg sei nach Aussagen der chinesischen Gesundheitskommission ein verbesserter Nachweis der Lungenkrankheit durch Computertomographie. ...

