Der Konsumgüterhersteller Crown Crafts Inc. (ISIN: US2283091005, NASDAQ: CRWS) zahlt eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 8 US-Cents, wie am Mittwoch berichtet wurde. Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr gerechnet weiterhin 0,32 US-Dollar. Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 6,50 US-Dollar (Stand: 12. Februar 2020) bei 4,92 Prozent. Am 3. April 2020 wird die Dividende an die Investoren ...

