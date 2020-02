SANTIAGO, 12. Februar (WNM/Reuters/Dave Sherwood) - Volkswagen und Daimler haben eine Studie beauftragt, um den "nachhaltigeren" Lithiumabbau in Chile voranzutreiben, schreibt Reuters. Der Grund seien Nachhaltigkeits-Risiken in der Lieferkette im Rahmen des kommenden Elektroauto-Booms. Der Atacama-Salzsee in Chile ist die mit Abstand größte Bezugsquelle für das ultraleichte Batteriemetall im sogenannten "Lithium-Dreieck" in Südamerika. In der Region, deren fragiles Ökosystem auf eine begrenzte Wasserversorgung ...

