MINDESTLOHN - Der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, lehnt die Pläne der EU-Kommission für europaweite Mindestlohnstandards ab und warnt vor einer zu starken Anhebung der Sätze - auch in Deutschland. Mit ihrer Initiative überschreite die EU-Kommission ihre Kompetenzen, und im aktuellen Abschwung könnten die Pläne zu einer großen Gefahr für den Arbeitsmarkt werden, warnt Schmidt im Interview der Börsen-Zeitung. (Börsen-Zeitung S. 5)

BUNDESNETZAGENTUR - Die Bundesnetzagentur will strengere Regeln für Online-Plattformen. Viele Unternehmen kommen an den oft sehr schnell wachsenden Digitalplattformen nicht mehr vorbei. Auch ein großer Teil des Handels zwischen Unternehmen läuft längst über Online-Marktplätze. "Insbesondere für kleine und mittlere Gewerbetreibende sind sie ein besonders wichtiger Marketing- und Vertriebskanal", sagte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur. Deshalb will er die Betreiber von Preisvergleichsportalen, Online-Marktplätzen, App-Stores und B2B-Lieferantenportalen unter die Lupe nehmen. Am Ende könnte eine behördliche Regulierung stehen, um von vornherein zu verhindern, dass Kunden benachteiligt werden. (FAZ S. 21)

GELDWÄSCHE - Bereits viermal hat die EU ihre Geldwäsche-Richtlinie verschärft. Doch das nützt wenig, wenn EU-Mitgliedstaaten die Vorschriften in Brüssel zwar beschließen, anschließend aber nicht anwenden. 22 von 27 EU-Staaten haben die aktuell gültige, fünfte Geldwäsche-Richtlinie entweder gar nicht oder nur teilweise in nationales Recht umgesetzt. So steht es in einem Sitzungsprotokoll der "Expertengruppe zur Verhütung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung" vom 6. Februar. Der Gruppe gehören Vertreter der EU-Kommission und der Finanzministerien der EU-Staaten an. Deutschland, Bulgarien, Italien, Litauen und Finnland wenden das europäische Recht korrekt an. 15 Länder hätten die jüngste Version der EU-Geldwäscherichtlinie jedoch nur "teilweise" umgesetzt, heißt es in dem Protokoll, das dem Handelsblatt vorliegt. Acht Länder teilten der EU-Kommission noch nicht einmal mit, ob und wann sie die Richtlinie ins nationale Gesetzbuch übernehmen. Gegen Letztere will die Kommission nun vorgehen. (Handelsblatt S. 10)

LOHNSCHERE - Anders als jahrelang behauptet, klaffen die Einkommen von Arm und Reich nicht weiter auseinander. Forscher sehen eine Trendumkehr. (FAZ S. 15)

BUNDESWEHR - Die Bundeswehr hat für dieses Jahr 177,3 Millionen Euro für die Teilnahme deutscher Soldaten an multinationalen Manövern eingeplant. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. 2019 lagen die Kosten laut Verteidigungsministerium bei 154,8 Millionen Euro. Damit rechnet das Wehrressort mit Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr von 22,5 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von rund 15 Prozent. (RND)

SYRIEN - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat eine "humanitäre Katastrophe" im syrischen Idlib beklagt und dafür Russland und die Türkei mitverantwortlich gemacht. Zu den Bildern aus der umkämpften syrischen Provinz sagte Maas der Süddeutschen Zeitung: "Das löst vor allem Wut und Ärger in mir aus. Diese Angriffe müssen ein Ende haben." Die Situation in Idlib spitze sich gerade noch einmal dramatisch zu und nehme das Ausmaß einer humanitären Katastrophe an. "Es gab dort eine türkisch-russische Vereinbarung zur Deeskalation. Leider erleben wir derzeit eher das Gegenteil", sagte Maas. (SZ S. 1)

FLÜCHTLINGE - Politiker in Europa fürchten einen drastischen Anstieg der Flüchtlingszahlen. Die Konflikte in der EU-Nachbarschaft nehmen zu. Und die EU hat noch immer keine gemeinsame Antwort in der Migrationsfrage gefunden. 2020 könnte entscheidend sein. (Handelsblatt S. 6)

