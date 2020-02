Knall-Meldung am frühen Morgen: Die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile-US und Sprint droht einem Zeitungsbericht zufolge nun überraschend zu platzen. Grund hierfür: Der deutsche Mutterkonzern will den Preis nachverhandeln. Nur wenige Tage, nachdem der Deal nach jahrelanger Hängepartie durchgewunken wurde.Diese Meldung dürfte für einigen Wirbel am Donnerstag sorgen: Die Deutsche Telekom will bei der geplanten Übernahme des US-Mobilfunkkonzerns Sprint einem Bericht zufolge den Preis drücken. Da sich ...

