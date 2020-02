Das Potenzial zu enttäuschen ist gegeben: Wenn Airbus am Donnerstagmorgen seine 2019er-Zahlen auf den Tisch legt, werden Marktteilnehmer genau hinsehen. Der Flugzeugbauer, dessen operatives Geschäft nicht zuletzt aufgrund der Probleme von Boeing boomt, könnte im Extremfall mit der schwarzen Null kämpfen. Grund hierfür ist eine Milliardenstrafe.Der europäische Flugzeugbauer und Rüstungskonzern Airbus legt am Donnerstag in Toulouse seine Jahreszahlen für 2019 vor. Der Gewinn dürfte dabei massiv von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...