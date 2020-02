Nach dem zweiten Rekordhoch in Folge könnte der Dax auch am Donnerstag ungeahnte Höhen erreichen. Im Blickpunkt stehen diverse Unternehmenszahlen.

Die Berichtssaison steuert auf ihren Höhepunkt zu und könnte der Rekordjagd an den Börsen weiteren Auftrieb gegeben. Allein am Donnerstag sind unter anderem mit der Commerzbank, Credit Suisse, Thyssen-Krupp, Airbus, Linde und Nestle zahlreiche Firmen aus verschiedenen Sektoren vertreten, die ihre Bilanzen präsentieren.

Gute Firmenergebnisse könnten dem Dax zu ungeahnten Höhen verhelfen, der bereits wegen des Anlagenotstands sowie die Hoffnung auf eine weitere Verbesserung der konjunkturellen Lage kräftig zugelegt hat. Schon am Mittwoch markierte er den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch, das nun bei 13.759 Punkten steht. Der deutsche Leitindex schloss dann 0,9 Prozent fester bei 13.750 Punkten.

Sorgen macht nach wie vor das Coronavirus: Aus Angst vor Ansteckungen wurde der Mobile World Congress, die weltgrößte Mobilfunkmesse in Barcelona, abgesagt. In China stieg derweil die Zahl der Infizierten sprunghaft an. Donnerstagfrüh notierte der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen vorbörslich kaum verändert.

1 - Vorgabe aus den USA

Hoffnungen auf eine rasche Konjunkturerholung nach dem Dämpfer durch den Coronavirus-Ausbruch haben der Wall Street am Mittwoch erneut Auftrieb gegeben. Alle drei Marktbarometer - Dow, Nasdaq und S&P - markierten neue Bestmarken. Die Prognosen für die Beeinträchtigung der chinesischen Wirtschaft durch den Ausbruch des Erregers gingen zwar weit auseinander, sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. "Aber es herrscht Optimismus, dass der Einfluss auf die US-Konjunktur minimal bleiben wird." Sollte die Zahl der Neuinfektionen weiter fallen, werde sich diese Einschätzung verfestigen.

Der Dow Jones-Index schloss 0,9 Prozent höher auf 29.551 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf 9725 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 3379 Punkte zu.

2 - Handel in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte sind nach der Veröffentlichung der jüngsten Zahlen zum Coronavirus in China am Donnerstag ins Wanken geraten. Die chinesische Provinz Hubei, in der das Virus vermutlich ihren Ursprung hat, meldete 242 neue Todesfälle - doppelt so viele wie am Vortag - und bestätigte am 12. Februar 14.840 neue Infektionen. Ursache für den sprunghaften Anstieg sei nach Aussagen der chinesischen Gesundheitskommission ein verbesserter Nachweis der Lungenkrankheit durch Computertomographie. Die Börse in Tokio zeigt sich zunächst schwächer. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 23.835 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1714 Punkten. Die Börse in Schanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen ...

