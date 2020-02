Die Anteile am Bau des kleinsten Airbus-Verkehrsflugzeugs gehen an Airbus und die kanadische Provinz Quebec. Damit werden mehr als 3300 Arbeitsplätze gesichert.

Der hoch verschuldete kanadische Zug- und Flugzeugbauer Bombardier trennt sich von seinen restlichen Anteilen am Bau des kleinsten Airbus-Verkehrsflugzeugs A220. Das Paket von rund 33 Prozent geht an die beiden anderen Anteilseigner, den europäischen Flugzeugriesen Airbus und die Regierung der kanadischen Provinz Quebec.

Airbus zahlt Bombardier dafür für bis zu 591 Millionen Dollar (544 Millionen Euro) und hält künftig 75 Prozent an der für den A220 verantwortlichen Airbus Canada. Bombardier hatte die Mehrheit an dem A220-Projekt schon vor eineinhalb Jahren an Airbus abgegeben und nun aus finanziellen Gründen den kompletten Ausstieg gesucht - obwohl das Flugzeug sich inzwischen ...

