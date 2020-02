FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTFF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.247 EURIQQ7 XFRA IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.231 EURIQQ4 XFRA IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.233 EURIUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.408 EURIQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS 0.171 EURIQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.129 EURBBK XFRA US89832Q1094 TRUIST FINL CORP. DL 5 0.412 EUR2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 0.619 EUR45B XFRA US09225M1018 BLACK STONE MINER.LP UTS 0.275 EUR1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 0.073 EURCBUE XFRA IE00BGPP6473 ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH 0.056 EURA60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.678 EUR2J2 XFRA US30257X1046 FB FINANCIAL CORP. DL 1 0.082 EURAIV1 XFRA US03748R7540 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.376 EUR1ZQ XFRA GB00B19Z1432 PZ CUSSONS LS-,01 0.032 EURYJEB XFRA US21870U5020 CORENERGY INFR.TR. NEW 0.687 EUREUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.019 EUR1BA XFRA US8723071036 TCF FINL CORP. 0.321 EURD0D XFRA AU000000DDR5 DICKER DATA LTD 0.080 EURSHL XFRA DE000SHL1006 SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 0.800 EURFYEQ XFRA IE00BYSX4739 FUI-E.M.Q.I.E. DLD 0.022 EUR2WP XFRA US73757R1023 POSTAL REALTY TR.A DL-,01 0.156 EURSHL1 XFRA US82622J1043 SIEMENS HEALTH ADR/0,50 0.301 EUR1AC XFRA US70932M1071 PENNYMAC FIN.SVCS DL-,01 0.110 EUR