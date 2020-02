FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.061 EURFGEQ XFRA IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.033 EURFUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.033 EUR1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.183 EURSBC XFRA US78573L1061 SABRA HLTH CARE REIT 0.412 EURA2A XFRA US29670G1022 ESSENTIAL UTILIC. DL-,50 0.215 EUR1HW XFRA US4198791018 HAWAIIAN HOLDINGS DL-,01 0.110 EURPM6 XFRA JE00B6T5S470 POLYMETAL INTL PLC 0.183 EURNXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.513 EURSRU XFRA US8536661056 STAND. MOTOR PROD. DL 2 0.229 EURWEA XFRA US9576381092 WESTERN ALLIANCE BANC. 0.229 EUR0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.054 EUR1S2 XFRA CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC. 0.135 EUR1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.426 EUR3E4 XFRA CA2929491041 ENGHOUSE SYSTEMS LTD. 0.076 EUR2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.156 EURAP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 1.173 EURJPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.386 EURJPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.238 EUR59S XFRA AU000000SCG8 SCENTRE GROUP UTS 0.070 EURIQQY XFRA IE00B1YZSC51 ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD 0.067 EURTE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.293 EUR14P XFRA KYG2162L1068 CN PION.PHARM.HLD. DL-,01 0.011 EURSDP XFRA US8660821005 SUMMIT HOTEL PROP. DL-,01 0.165 EURBB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.105 EURMO7A XFRA US6153942023 MOOG INC. CL.A DL 1 0.229 EUR3PZ1 XFRA US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL A 0.422 EURLN3 XFRA US47233W1099 JEFFERIES FINL GRP DL 1 0.137 EURSV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.211 EUROT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.339 EURGGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.022 EUROM3M XFRA IE00BFXYHY63 ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS 0.053 EUR33W XFRA US06654A1034 BANKWELL FINANCIAL DL-,01 0.128 EUR0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.477 EURMO7R XFRA US6153943013 MOOG INC. CL. B DL 1 0.229 EUR