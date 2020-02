Angesichts der Personaldebatten in der CDU hat Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus den Koalitionspartner SPD zur Zurückhaltung aufgefordert. "Wenn ich mir die letzten Jahre betrachte, ist politische Stabilität nicht unbedingt die Kernkompetenz der SPD gewesen. Sie sollte deshalb vorsichtig mit Ratschlägen sein", sagte Brinkhaus der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe).



Bei der Klärung der anstehenden Führungsfragen dürfe sich die CDU nach wie vor nicht unter Druck setzen zu lassen. "Wir haben durchaus mehrere Personen, die in der Lage sind, die Partei zu führen", so Brinkhaus. Er rate dazu, die Dinge jetzt "in Ruhe anzupacken".