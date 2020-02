ZÜRICH (dpa-AFX) - Die in den vergangenen Wochen von einem Machtkampf erschütterte Schweizer Großbank Credit Suisse blickt nach einem guten Start ins Jahr optimistisch auf 2020. "Wir haben über alle Divisionen hinweg einen sehr erfreulichen Jahresauftakt verzeichnet", teilte der Deutsche-Bank-Konkurrent am Donnerstag in Zürich mit. Die Credit Suisse schätzt die Aussichten für das Jahr 2020 daher vorsichtig optimistisch ein. Daran ändere auch der Ausbruch des Coronavirus vor allem in China nichts.



2019 konnte die Bank Erträge und Gewinn deutlich steigern. Unter dem Strich verdiente sie mit 3,4 Milliarden Franken (3,19 Mrd Euro) fast 70 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dabei profitierte die Bank aber unter anderem auch von einem Beteiligungsverkauf. Experten hatten mit einem Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet. Der Nettoertrag zog um etwas mehr als sieben Prozent auf 22,5 Milliarden Franken an.



Vergangene Woche hatte sich der zuvor über Monate tobende Kampf an der Unternehmensspitze entschieden. Der seit Mitte 2015 amtierende Konzernchef und wegen einer Beschattungsaffäre unter Druck stehende Tidjane Thiam tritt zum morgigen Freitag zurück und übergibt das Ruder an Thomas Gottstein. Der ebenfalls in der Kritik stehende Verwaltungsratschef Urs Rohner darf dagegen bleiben./zb/stk

