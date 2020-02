Ob am Rohstoffmarkt, bei den Edelmetallen oder bei den Anleihen: Überall hatte man in den letzten Wochen auf die Entwicklung in China reagiert. Nur am Aktienmarkt wurde eine kurze Reaktion rasant wieder aufgekauft und damit die Konsequenzen der Ausbreitung des COVID 19-Virus auf die Liste der zu ignorierenden Risiken gesetzt.

Den vollständigen Artikel lesen ...