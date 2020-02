Das ist die neue SAP. Der Ex-Chef von SAP wechselte bekanntlich Knall auf Fall von der Nr. 1 in Deutschland zu einer kleinere Nummer in den USA, aber mit sehr hohen Ambitionen, den Markt über Cloud-Konstrukte sozusagen von hinten aufzurollen. Es lohnt sich, McDermitt zu folgen. Er weiß am besten, wo die Gründe für seinen Wechsel liegen und welche Perspektiven darin stecken.



