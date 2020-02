DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA I

Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus in der zentralchinesischen Provinz Hubei ist seit Mittwoch um 242 gestiegen. Dies teilte die Regionalregierung der Provinz, von der die Epidemie im Dezember ihren Ausgang genommen hatte, mit. Die offizielle Gesamtzahl der Menschen, die in Festlandchina an den Folgen der Infektion gestorben sind, nahm damit auf rund 1.350 zu. Die jüngste Zunahme der Zahl der Todesfälle liegt deutlich über den bisherigen Tagesbilanzen. Dies hängt nach Angaben der Behörden in Hubei damit zusammen, dass die Mediziner inzwischen die Verfahren zur Diagnose des Virus Covid-19 ausgeweitet haben. Der Gesundheitsausschuss der Provinzregierung teilte ferner mit, dass weitere 14.840 Fälle von Ansteckungen bestätigt wurden. Die offizielle Gesamtzahl der Krankheitsfälle in Festlandchina stieg damit auf mehr als 59.000.

TAGESTHEMA II

Der US-Netzwerkgigant Cisco Systems kämpft mit sinkenden Umsätzen. Die Erlöse fielen im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs um 4 Prozent auf 12 (Vj 12,45) Milliarden US-Dollar, Analysten hatten im Konsens aber nur mit 11,97 Milliarden Dollar gerechnet. Im vergangenen November hatte Cisco den Umsatzrückgang mit 3 bis 5 Prozent prognostiziert. Unter anderem hatte das Unternehmen die rückläufigen Erlöse mit den Unruhen in Hongkong und Lateinamerika begründet. Für das laufende Quartal rechnet der Konzern erneut mit sinkenden Umsätzen - diesmal in der Größenordnung zwischen 1,5 und 3,5 Prozent. Im zweiten Quartal verbuchte die Gesellschaft einen Gewinn von 2,88 Milliarden Dollar oder umgelegt auf die Aktie von 68 Cent nach zuvor 2,82 Milliarden Dollar bzw. 63 Cent. Auf bereinigter Basis verdiente Cisco 77 Cent je Aktie und damit einen Cent mehr als Analysten erwartet hatten. In der laufenden Periode strebt Cisco ein bereinigtes Ergebnis zwischen 79 und 81 Cent je Titel an. Im nachbörslichen US-Aktienhandel büßte das Papier an der Nasdaq über 4 Prozent ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q

13:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q

23:15 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 202.000 14:30 Realeinkommen Januar 14:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.367,30 -0,39% Nikkei-225 23.827,73 -0,14% Hang-Seng-Index 27.755,33 -0,25% Kospi 2.232,96 -0,24% Shanghai-Composite 2.913,06 -0,47% S&P/ASX 200 7.103,20 +0,21%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach der deutlichen Erholung vom Mittwoch geht es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien etwas nach unten mit den Kursen. Eine stark gestiegene Zahl neuer Coronavirus-Fälle verunsichert und veranlasst die Anleger zu Gewinnmitnahmen, wobei sich die Verluste meist aber in Grenzen halten. Die neuen Nachrichten zu Covid-19 lassen die Bilanzsaison etwas in den Hintergrund treten. Unter anderem hat der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi eine erste Schätzung zum Umsatz 2019 vorgelegt, die zwar eine kräftige Steigerung impliziert, die jedoch geringer auszufallen scheint als 2018. Außerdem kündigte Xiaomi für 2020 deutlich höhere Investitionen an. Die Aktie tendiert in Hongkong kaum verändert. Eine überzeugende Umsatzprognose für das erste Geschäftsquartal lässt in Tokio die Aktie von Renesas Electronics um 8,6 Prozent nach oben springen. Um 4,7 Prozent nach oben geht es in Seoul für Kakao Corp, nachdem das südkoreanische Internetunternehmen starke Viertquartalszahlen vorgelegt hat. Daikin Industries verbilligen sich in Tokio um 3,4 Prozent. Neben enttäuschenden Zahlen zum dritten Geschäftsquartal belastet der wieder festere Yen die Aktie ebenso wie weitere Vertreter der japanischen Maschinenbaubranche. So fällt der Kurs des Traktorherstellers Kubota um 1,1 Prozent. Eine Kaufempfehlung der Analysten von Bocom International verhilft der ZTE-Aktie zu einem Anstieg um 1,6 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Zentrales Thema des nachbörslichen Handels am Mittwoch war der Zahlenausweis von Cisco (siehe Tagesthema). Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com um 4,6 Prozent. Mit einem Anstieg um 2 Prozent reagierte die Aktie von Applied Materials auf die Zahlen des Chipausrüsters zum ersten Geschäftsquartal. Diese hatten die Erwartungen übertroffen, auch der Ausblick überraschte positiv. Negativ wurden die Viertquartalszahlen von Centurylink aufgenommen. Die Aktie des Telekomunternehmens büßte 4,4 Prozent ein, nachdem das bereinigte Ergebnis je Aktie zwar den Erwartungen entsprochen hatte, der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr jedoch deutlich geschrumpft war. Enttäuscht reagierten die Anleger auch auf Zahlen und Ausblick von International Flavors & Fragrances (IFF). Die Aktie verlor 6 Prozent. Überdies räumte IFF ein, dass Mitglieder des Managements der 2018 übernommenen Frutarom von Schmiergeldzahlungen der Tochter in Russland und der Ukraine gewusst hätten. Altice USA gaben um 3,6 Prozent nach. Das Unternehmen hatte einen deutlichen Gewinnrückgang im vierten Quartal verzeichnet und gerade noch ein ausgeglichenes Ergebnis geschafft, das ebenso wie der Umsatz die Analystenerwartungen verfehlte. Um 10,4 Prozent abwärts ging es für die Aktie des Solarenergieunternehmens Sunpower Corporation. Umsatz und Gewinn hatten im vierten Quartal unter den Konsensschätzungen gelegen. Bloom Energy brachen um gut 25 Prozent ein. Das Unternehmen muss wegen eines Bilanzierungsfehlers die Zahlenausweise für die Jahre ab 2016 korrigieren. Eine Rückrufaktion drückte Tesla um 2 Prozent. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen ruft 15.000 Fahrzeuge des Typs Model X zurück, die vor Oktober 2016 gebaut wurden. Grund seien Rostschäden an den Lenkhilfesteuerungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.551,42 0,94 275,08 3,55 S&P-500 3.379,45 0,65 21,70 4,60 Nasdaq-Comp. 9.725,96 0,90 87,02 8,40 Nasdaq-100 9.613,20 1,00 95,34 10,08 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 929 Mio 835 Mio Gewinner 1.765 2.023 Verlierer 1.158 918 Unverändert 102 79

Fester - Dow-Jones-Index, S&P-500 und die Nasdaq-Indizes kletterten auf Allzeithochs. Die Coronavirusepidemie wurde wegen sinkender Neuansteckungen erneut entspannt gesehen. Dabei half, dass US-Notenbankpräsident Jerome Powell geldpolitische Stimuli für den Fall eines Wirtschaftsabschwungs wegen des Virus in Aussicht stellte. Es gab aber auch mahnende Stimmen wie von der Weltgesundheitsorganisation, die vor verfrühten Prognosen über ein Ende der Epidemie warnten. Facebook kletterten um 1,7 Prozent, nachdem der Messengerdienst Whatsapp des sozialen Netzwerks die Marke von weltweit mehr als zwei Milliarden Nutzern geknackt hatte. Für Lyft ging es um 10,2 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte seinen Nettoverlust im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2019 bei einem kräftigen Wachstum deutlich ausgeweitet. Bed Bath and Beyond brachen um 20,6 Prozent ein. Der Einzelhandelskonzern berichtete von einem rückläufigen Umsatz.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,44 1,6 1,43 24,2 5 Jahre 1,44 2,0 1,42 -48,5 7 Jahre 1,55 2,5 1,52 -70,0 10 Jahre 1,63 2,4 1,60 -81,6 30 Jahre 2,09 2,1 2,07 -98,2

Für die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ging es bei sinkenden Notierungen um 2,5 Basispunkte nach oben auf 1,63 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 11:33 % YTD EUR/USD 1,0871 -0,0% 1,0872 1,0918 -3,1% EUR/JPY 119,38 -0,2% 119,68 120,07 -2,1% EUR/GBP 0,8395 +0,1% 0,8389 0,8408 -0,8% GBP/USD 1,2950 -0,1% 1,2958 1,2984 -2,3% USD/JPY 109,81 -0,2% 110,08 109,97 +1,0% USD/KRW 1182,71 +0,3% 1178,96 1180,40 +2,4% USD/CNY 6,9836 +0,2% 6,9720 6,9704 +0,3% USD/CNH 6,9850 +0,1% 6,9749 6,9726 +0,3% USD/HKD 7,7682 -0,0% 7,7711 7,7691 -0,3% AUD/USD 0,6715 -0,3% 0,6735 0,6741 -4,2% NZD/USD 0,6444 -0,3% 0,6462 0,6472 -4,3% Bitcoin BTC/USD 10.468,50 +1,0% 10.362,50 10.320,75 +45,2%

Der ICE-Dollarindex stieg um 0,2 Prozent. Vor allem der Euro neigte zur Schwäche nach schwachen Daten zur Industrieproduktion der Eurozone und auch wegen der politischen Unsicherheit in Deutschland. Auch die Spekulationen über mögliche geldpolitische Lockerungen durch die EZB drückten auf den Euro. Er sank auf 1,0875 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit knapp drei Jahren nach einem Tageshoch bei 1,0926.

Die jüngsten Nachrichten zum Coronavirus treiben Anleger am Donnerstag in "sichere Häfen" wie den Yen. Der Dollar fällt zur japanischen Währung auf etwa 109,80 Yen, nachdem er am Mittwoch in der Spitze noch 110,14 Yen gekostet hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,16 51,17 -0,0% -0,01 -15,8% Brent/ICE 55,63 55,79 -0,3% -0,16 -14,8%

Die Ölpreise profitierten weiter von der entspannteren Einschätzung der Gefahren für die Wirtschaft durch die Coronavirusepidemie. Brent stieg um 3,3 Prozent auf 55,79 Dollar. Die Veröffentlichung höherer Ölvorräte in den USA trat dagegen in de Hintergrund.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.573,69 1.565,90 +0,5% +7,79 +3,7% Silber (Spot) 17,64 17,50 +0,8% +0,14 -1,2% Platin (Spot) 965,60 963,25 +0,2% +2,35 +0,1% Kupfer-Future 2,59 2,60 -0,3% -0,01 -7,3%

Die Nachfrage nach vermeintlich "sicheren Anlagen" ließ angesichts der wieder zuversichtlicheren Stimmung nach. Der Goldpreis ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 1.567 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

CORONAVIRUS I

Ein US-Schnelltest zur Diagnose des Coronavirus, der bereits von 36 Ländern bestellt wurde, funktioniert nicht richtig. Das räumte die US-Gesundheitsbehörde CDC ein, die den Test entwickelt hat.

CORONAVIRUS II

Nach dem Rückzug zahlreicher Aussteller aus Furcht vor dem Coronavirus ist die Mobilfunkmesse World Mobile Congress in Barcelona abgesagt worden. Die ursprünglich für den 24. bis 27. Februar geplante Messe finde wegen der "weltweiten Besorgnis über den Ausbruch des Coronavirus" nicht statt, teilte der Veranstalter GSMA mit.

CORONAVIRUS III

Die weiterhin rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat in China zu ersten größeren politischen Konsequenzen geführt. Der oberste politische Chef der von der Epidemie besonders hart getroffenen Provinz Hubei wurde abgesetzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Der Sekretär der Kommunistischen Partei für Hubei, Jiang Chaoliang, wurde durch den bisherigen Bürgermeister von Shanghai, Ying Yong, ersetzt.

BOMBARDIER / AIRBUS

Der Flugzeugbauer Airbus und die kanadische Provinz Quebec haben den kanadischen Bombardier-Konzern aus dem gemeinsamen A220-Verkehrsflugzeugprogramm herausgekauft. Airbus halte ab sofort 75 Prozent an dem Joint Venture Airbus Canada, die restlichen 25 Prozent sind im Besitz der Regierung von Quebec, die zuvor mit 16 Prozent an dem Programm beteiligt war. Airbus zahlt an Bombardier für seinen 34-prozentigen Anteil 591 Millionen US-Dollar.

HUAWEI

Der chinesische Telekomausrüster hat einen Bericht dementiert, wonach er in der Lage sei, weltweit auf Mobilfunknetze zuzugreifen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

