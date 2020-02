Attraktive Neubauwohnungen ausserhalb der Zentren ziehen immer mehr Mieter aus Städten und lokalen Altbauwohnungen an.St. Gallen - Attraktive Neubauwohnungen ausserhalb der Zentren ziehen immer mehr Mieter aus Städten und lokalen Altbauwohnungen an. Besitzer von Altbauwohnungen geraten dadurch unter Zugzwang - sie werden auf Dauer um Sanierungen oder Preiskonzessionen nicht mehr herumkommen. Derweil steigen die Preise von Einfamilienhäusern und Stockwerkeigentum weiter an, was vielen Schweizern den Wechsel...

Den vollständigen Artikel lesen ...