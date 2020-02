Ein Comeback der Risikoaversion bescherte dem Goldpreis im frühen Donnerstagshandel positive Vorzeichen. Ein neues Euro-Rekordhoch ist in Reichweite.Obwohl die Gefahr einer weltweiten Pandemie immer noch nicht gebannt ist, bewegen sich die Notierungen wichtiger Aktienindizes auf Rekordniveau bzw. knapp darunter. Doch diese Sorglosigkeit wird offensichtlich nicht von allen Investoren geteilt. Viel Kapital fließt auch in US-Staatsanleihen, den Bitcoin sowie Gold. Die am Morgen für Deutschland ...

