Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001) wird für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 15 Cent je Aktie an ihre Aktionäre auszahlen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Beim aktuellen Kursniveau von 5,97 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,51 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 07. Mai 2020 in Wiesbaden statt. Für das Jahr 2018 wurde eine Dividende von 20 Cent ...

