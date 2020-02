FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Bilfinger haben am Donnerstag nach dem aktuellen Geschäftsbericht vorbörslich deutlich zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere des Industriedienstleisters um bis zu 3,7 Prozent auf 34,38 Euro. Sie liegen damit auf Kurs Richtung Elfmonatshoch vom Januar bei 34,86 Euro.



Ein Marktteilnehmer sprach zwar von schwachen Ergebnissen für das Schlussquartal des Vorjahres. Sie würden aber vom Ausblick mehr als kompensiert, meinte er. So avisierte Bilfinger für die kommenden Jahre eine kräftige Umsatzsteigerung auf mehr als 5 Milliarden Euro. Gleichzeitig will das Unternehmen wieder profitabler werden. Der Börsianer erwartet sich vom Kapitalmarkttag noch mehr Details zu den Plänen, die weitere Impulse geben könnten. Die Bewertung der Aktien werde dem Gewinnpotenzial nicht gerecht, fügte er an./ag/fba







