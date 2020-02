Angesichts der gestiegenen Zahl von Corona-Infizierten setzen Investoren auf sicherere Anlagen. Riskantere Anlagen wie Rohöl sind weniger gefragt.

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Erholung der vergangenen beiden Handelstage vorerst beendet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 55,67 US-Dollar. Das waren zwölf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg geringfügig um zwei Cent auf 51,19 Dollar.

An den Finanzmärkten ist das Coronavirus wieder stärker in den Fokus gerückt. Zuletzt ist die Zahl der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...