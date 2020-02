CSGN SW - Credit Suisse verfehlt Erwartungen im vierten QuartalNESN SW - Nestlé-CEO: Brauchen ein, zwei Jahre länger für OG-Ziel, in 2019 organisch um 3,5 % gewachsenMBTN - MEYER BURGER PRÜFT WEITERHIN ALLE STRATEGISCHEN OPTIONENAIF FP - AIRBUS 4Q ADJ EBIT EU2.81B, EST. EU2.65B Deutsche Inflation im Jan. +1,7% gg Vj; vorl +1,7% gg Vj DHER - Delivery Hero kauft 8,4 Mio weitere Aktien an Just Eat Takeway RIB - RIB SOFTWARE SIEHT WEITER UMSATZ 2020 VON EU270-310 MIORIB - * *SCHNEIDER ELECTRIC WILL EU29/AKTIE FÜR RIB SOFTWARE BIETEN * * GBF - Bilfinger Q4 ber. Ebita EU57 Mio, +54% Vj. BILFINGER ERWARTET DIESES JAHR ERHOLUNG BEI AUFTRÄGEN: CEO HHFA - Hamburger Hafen Preliminary FY Ebit Rises 8.8% to EU222 MillionTKA - THYSSEN SCHREIBT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...