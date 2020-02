LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Barclays geht vorsichtig ins neue Jahr. Angesichts der konjunkturellen Unsicherheiten und des Dauerzinstiefs sei das unveränderte Ziel einer Rendite auf das materielle Eigenkapital von mehr als 10 Prozent im Jahr 2020 schwieriger zu erreichen, wie der Konzern am Donnerstag in London mitteilte. Damit betonte der Konzern vorherige Aussagen. Im abgelaufenen Jahr 2019 erreicht Barclays eine Eigenkapitalrendite von 9 Prozent, was knapp dem unteren Ende der Spanne entspricht. Positiv überraschte Analysten die auf 13,8 Prozent gestiegene harte Kernkapitalquote.



2019 verdiente die Bank trotz einer milliardenhohen Schadensersatzzahlung an über den Tisch gezogene Kreditnehmer rund 2,5 Milliarden britische Pfund (rund drei Milliarden Euro) und damit 54 Prozent mehr als vor einem Jahr. So profitierte der Konzern unter anderem vom Wachstum von Kundeneinlagen sowie einem stärkeren Investmentbanking. Zudem drückte Chef James Staley auf die Kostenbremse. Die Aktionäre sollen durch eine höhere Ausschüttung am Gewinnwachstum beteiligt werden. Die Dividende je Aktie soll auf 9 Pence steigen nach 6,5 Pence im Vorjahr./mis/fba

BARCLAYS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de