High Wycombe, Großbritannien (ots) - Der internationale POS-Druckerhersteller Star Micronics gibt bekannt, dass er zur KassenSichV eine flexible, kostengünstige und zukunftssichere Lösung entwickelt hat, die zudem umweltfreundlich ist.Star verfolgt einen umfassenden Ansatz, der traditionelle POS-, Tablet- und Cloud-Kassen umfasst, und stellt sicher, dass sein enormes Angebot an POS-Druckern mit der neuen Kassensicherungsverordnung kompatibel ist.Dies bedeutet, dass die Vielzahl der POS- und Zahlungssoftwareanbieter, mit denen Star zusammenarbeitet, den jeweiligen TSE-Anbieter auswählen kann, um die Flexibilität für die Zukunft zu gewährleisten. Diese Anbieter können dem Einzelhändler wiederum eine Steuerlösung anbieten, die mit einer Reihe von Star-Druckern kompatibel ist. Darüber hinaus kann der Einzelhändler weiterhin einen Star-Desktop- oder -Mobildrucker verwenden, oder bei Bedarf einfach einen neuen Star-Drucker kaufen, um eine kostengünstige, zukunftssichere Lösung bereitzustellen.Für Einzelhändler, die Tablet- oder Cloud-basierte POS-Lösungen verwenden, hat Star die einzigartige POS-Konnektivitätslösung SteadyLAN[TM] entwickelt, die die Stabilität einer kabelgebundenen LAN-Verbindung für iPad-POS-Systeme über das standardmäßige Apple Lightning-Kabel oder USB-C für iPad Pro gewährleistet, um einen kontinuierlichen Netzwerkzugriff zu gewährleisten.SteadyLAN ist ideal für Standorte, an denen eine WLAN-Verbindung nicht möglich oder unzuverlässig ist. Diese neue Technologie ist für die mC-Print[TM] -Serie (mCP21LB, mCP31L und mCP31LB) erhältlich und bietet eine direkte Kabelsteuerung des Druckers und der angeschlossenen Peripheriegeräte sowie eine Ethernet-Bereitstellung für das iPad über den kabelgebundenen Ethernet-Anschluss des Druckers.Durch einfaches Anschließen des iPad an den mC-Print-Drucker über das Standard-Apple Lightning-Kabel oder USB-C für iPad Pro (und das Anschließen des Druckers an das Internet über eine kabelgebundene LAN-Verbindung) kann das iPad ohne WiFi-Kommunikation eine Verbindung zum Internet herstellen. Darüber hinaus kann das iPad über das Lightning-Kabel mit dem Drucker kommunizieren und der Drucker lädt gleichzeitig das iPad auf.Die mC-Print steadyLAN-Technologie eignet sich sowohl für stationäre als auch für hybride Tablet POS-Geräte, an denen das Tablet zum Aufladen und für einen zuverlässigen Netzwerkzugriff angedockt werden kann. Wenn das Tablet vom Drucker abgekoppelt ist, kann automatisch WLAN verwendet werden, sofern verfügbar. Die Verbindung zum Drucker ist weiterhin über dieselbe IP-Adresse möglich und wird nahtlos fortgesetzt. Bluetooth kann auch weiterhin zur Steuerung des Druckers verwendet werden (wenn ein Bluetooth-Druckermodell installiert ist).Star bietet die einzigartige Möglichkeit, eine digitale Quittung zu erstellen, ohne dass der Einzelhändler eine E-Mail-Adresse des Kunden benötigt oder der Kunde gar persönliche Daten angeben muss. Star Cloud Services wird im Druckertreiber oder im Drucker selbst aktiviert und funktioniert unabhängig von der POS-Software des Händlers. Am Ende der Transaktion kann der Kunde über die kostenlose Star AllReceipts[TM] -App eine digitale Kopie der Quittung anfordern. Dies wird erreicht, indem der Kunde einfach einen QR-Code scannt, der auf dem Papierbeleg aufgedruckt ist. Der unmittelbare Vorteil für den Kunden ist die Möglichkeit, anonym zu bleiben und trotzdem eine digitale Quittung sowie eventuell angebotene Gutscheine zu erhalten.Einzelhändler können zudem die Rückseite digitaler Belege gleichermaßen wie gedruckte Belege nutzen, um Gutscheine anzuzeigen, die der Kunde anschließend zusammen mit dem digitalen Beleg auf seinem Smartphone abrufen kann.Um die Umweltbelastung weiter zu verringern, bietet Star dem Einzelhändler die Möglichkeit, einen "Mikrobeleg" zu drucken. Diese Quittung ist wesentlich kleiner als eine Standardquittung und enthält lediglich einen QR-Code, der wiederum die vollständige digitale Quittung mit allen erforderlichen Steuerdaten repräsentiert. Der Papierverbrauch kann erheblich reduziert werden, da ein Mikrobeleg nur ungefähr 5cm lang ist. Diese Option ist bei einer ganzen Reihe von diversen Star POS-Druckern verfügbar. Star bietet übrigens seit über 10 Jahren kein Bisphenol A-haltiges Papier mehr an."Mit seiner über 30-jährigen Erfahrung in der POS-Druckbranche ermöglicht der umfassende Ansatz von Star, der traditionelle POS-, Tablet- und Cloud-POS-Drucker abdeckt, dass sein umfassendes POS-Druckersortiment mit der KassenSichV kompatibel ist", erklärt Simon Martin, Director & General Manager, Star Micronics EMEA. "Darüber hinaus stärken das einzigartige SteadyLAN von Star, das eine zuverlässige Konnektivität für iPad-Kassensysteme gewährleistet, und die umweltfreundliche Mikrobeleg-Lösung zur Belegausgabepflicht die Position von Star als Vorreiter bahnbrechender POS-Drucktechnologie."Anmerkungen:Weitere Informationen erhalten Sie auf der Messe "EuroShop 2020" vom 16. bis 20. Februar in Düsseldorf in Halle 6 auf dem Stand E41 von Star, wo wir mit einer Reihe von Software- und Zahlungspartnern ein umfassendes Angebot an traditionellen POS-Drucklösungen für Tablets und Cloud-Anwendungen präsentieren.Über Star MicronicsDas 1947 gegründete Unternehmen Star Micronics zählt zu den größten Druckerherstellern der Welt und verfügt über internationale Produktions-, Marketing- und Supporteinrichtungen. Mit über 1.900 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 300 Mio. EUR (250 Mio. GBP) hat Star Micronics ein POS-Drucker-Portfolio entwickelt, das Thermo- und Matrixdrucker sowie Druckmechanismen umfasst, die für Barcodes, Tickets, Belege und Etiketten geeignet sind. Die bewährte Technologie von Star ist auch in die Installation von Druckmechanismen in Multimedia-Kioske eingeflossen. Star Micronics bietet sein Produktsortiment weltweit über Distributoren und Wiederverkäufer an. 