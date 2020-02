Wien (www.anleihencheck.de) - Entgegen den Markterwartungen (kein einziger Analyst in Bloomberg-Umfrage) hob die Tschechische Nationalbank (CNB) den Leitzins um 25 BP auf 2,25% an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Obwohl die Inflation im November/Dezember '19 tatsächlich etwas über der oberen Grenze des 1%-3%-igen Toleranzbandes gelegen habe (3,2% p.a. im Dezember), hätten die CNB wiederholt deutlich gemacht, dass der Kampf gegen die zurückliegende Inflation ein verlorener sei und man sich stattdessen auf einen 12-18 Monate Zukunftshorizont konzentrieren möchte. Nichtsdestotrotz hätten sie offenbar entgegen ihrer eigenen Logik agiert als sie als eine der wenigen Zentralbanken weltweit am 6. Februar die Zinsen angehoben hätten. Laut Gouverneur Rusnok habe man sich aufgrund der unerwartet starken Preisdynamik gezwungen gefühlt, die kurzfristigen Inflationsaussichten neu zu bewerten und die Inflationserwartungen stärker zu verankern. Er habe auch betont, dass der Vorstand in Bezug auf die bevorstehende wirtschaftliche Erholung im Euroraum etwas optimistischer geworden sei und daher nun stärkeren Inflationsdruck aus dem Ausland erwarte. Die Analysten der RBI glauben, dass keines dieser Argumente allzu viel Substanz hat. Die Leitzinsanhebung habe vielmehr dazu gedient, die eigene Glaubwürdigkeit zu fördern. ...

