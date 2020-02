BERLIN (Dow Jones)--Nach der gescheiterten Thüringer Regierungsbildung unter Beteiligung der rechtsextremen AfD hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) eine einjährige Expertenregierung vorgeschlagen. Geführt werden müsse sie "von einer anerkannten, neutralen Persönlichkeit. Sie sollte das Land zwölf Monate führen", sagte Kretschmer, der im Nachbarbundesland selbst nur mit knapper Mehrheit jenseits von AfD und Linkspartei regiert, dem Magazin Wirtschaftswoche.

Nach einem Jahr müsse es dann eine Landtagswahl in Thüringen geben. Ein solcher Ausweg biete zwei Vorteile. "Das würde den Wählerwillen auch in der jetzigen Lage anerkennen und den Handelnden erlauben, das Gesicht zu wahren", so Kretschmer.

In der vergangenen Woche war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich im Erfurter Landtag überraschend und mit Stimmen der AfD zum Thüringer Ministerpräsident gewählt worden. Er trat nach massiver Kritik zurück. Über die Vorgänge in Thüringen berät der Bundestag am heutigen Donnerstag in einer aktuellen Stunde.

