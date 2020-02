ETFs gibt es heutzutage wie Sand am Meer. Wer auf eine spezielle Branche, eine spezielle Region oder einen speziellen Index wetten will, bekommt den dafür passgenau zugeschnittenen ETF ziemlich sicher geliefert. Megatrends in der Tech-Branche sind da keine Ausnahme. Wer hier einen heißen Trend für Zukunftstechnologien erkennt und sich einen entsprechenden ETF zulegt, kann marktbreit abräumen. Doch Vorsicht! Nicht alles, was glänzt, ist auch wirklich Tech-Gold. Die folgenden drei Megatrends würde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...