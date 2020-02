Der deutsche Leitindex ringt nach Rekordständen mit der Marke von 13.700 Punkten. Das zeigt, wie nervös die Anleger tatsächlich sind.

An der Frankfurter Börse nehmen Anleger ihre Gewinne mit: Der Dax eröffnet an diesem Donnerstag etwa 0,37 Prozent schwächer bei 13.698 Punkten. Noch am Vortag hatte der deutsche Leitindex bei 13.750 Punkten etwa 0,9 Prozent fester geschlossen und zwischenzeitlich bei 13.759 Punkten ein Rekordhoch erreicht - bereits das zweite nach diesem Dienstag.

Dass der Dax die Gewinne an diesem Donnerstag wieder abgibt, ist an sich nicht verwunderlich: Kurz nach dem Rekordhoch von Ende Januar ist der Dax um fast sechs Prozent eingebrochen. Ein Szenario, das auch diesmal denkbar ist und zeigt, wie nervös die Investoren tatsächlich sind, kommentiert auch Handelsblatt-Autorin Andrea Cünnen. Dazu kommt das Coronavirus, das die Wirtschaft weltweit belastet (Lesen Sie hier unser Morgen-Update zur Coronavirus-Epidemie).

Produktionsausfälle und eingestellte Flugverbindungen belasten Unternehmen und die Tourismusbranche. Zuletzt wurde auch die weltgrößte Mobilfunkmesse MWC in Barcelona abgesagt.

Im Blickpunkt der Anleger stehen an diesem Donnerstag vor allem Unternehmenszahlen - die Berichtssaison steuert auf ihren Höhepunkt zu und zeigt die Richtung an, in die sich die Frankfurter Benchmark weiterentwickeln könnte. Als gute Vorzeichen können die Zahlen vom Donnerstag jedoch nicht gelten. Die Ergebnisse von Thyssen-Krupp, der Commerzbank und Metro lesen sich ernüchternd.

Auf der positiven Seite bestätigte das Statistische Bundesamt eine frühere Schätzung über die Inflationsrate in Deutschland, die im Januar bei 1,7 Prozent gelegen hat. Damit nähert sich die Inflationsrate dem Ziel der Europäischen Zentralbank an, wonach die Teuerung der Verbraucherpreise bei knapp unter zwei Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...