Nach der zuletzt deutlich gestiegenen Risikofreude mit weltweit starken Kursgewinnen zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt nun wieder eher Zurückhaltung ab. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX -0,33% 0,4 Prozent tiefer taxiert bei 13.698 Punkten, nachdem er tags zuvor mit 13.758 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte.Auch an der Wall Street gab es am Mittwoch zwar weitere Höchststände, seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...