Wie wichtig sind Ihnen ESG-Kriterien für Ihre Portfolio-Entscheidungen? Infos über Upright und ESG Analyse für TUILetzte Woche hatte ich ein Gespräch mit Toni Laitila, dem Vertriebschef eines kleinen finnischen Startups, das sich mit der Auswertung des "Impact" (Auswirkung / Einfluss) von Unternehmen beschäftigt. Upright Project bietet einen tiefen Blick in die Auswertung von ESG-Kriterien mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Ich werde mich in den kommenden Monaten ein wenig tiefer in diese Datenbank ...

