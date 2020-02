Guten Morgen, der DAX ist am Vortag erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 13.700 Punkten angestiegen und hat damit seine Aufwärtsrallye weiter fortgesetzt. Im Monatschart ist der DAX nun direkt am oberen Fibonacci-Fächer im Raum von 13.740 Punkten angekommen. Per Handelsschluss notierte der DAX am Vortag bei 13.749 Punkten nur leicht höher. Das Tageshoch wurde bei 13.758 Punkten erreicht. Damit hat der Fibonacci-Fächer bisher noch gehalten. Vorbörslich notiert der DAX wieder tiefer bei ...

