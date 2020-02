Köngen (ots) - Laut aktuellem Industrie-4.0-Index übertreffen in 12 Prozent der deutschen Unternehmen die Ergebnisse der laufenden Digitalisierungsaktivitäten die Erwartungen - zum Teil sogar deutlich. Über die Gründe dafür herrscht unter den erfolgreichen Digitalisierern Einigkeit: Ein strukturiertes Vorgehen sowie ein gezielter Know-how-Aufbau machen den Unterschied. Dies wissen auch die Unternehmen, die in Sachen Industrie 4.0 ihre Ziele bisher nicht erreichen konnten. Für den Deutschen Industrie 4.0 Index hat die Unternehmensberatung Staufen zusammen mit den Experten von Staufen Digital Neonex mehr als 300 Industrieunternehmen befragt."Unsere bereits zum sechsten Mal durchgeführte Studie belegt erneut, dass eine erfolgreiche Digitale Transformation kein Zufall ist, sondern das Ergebnis richtiger strategischer Entscheidungen und einer exzellenten Führungskultur", sagt Wilhelm Goschy, Vorstand der Staufen AG. "Daher ist es besonders in wirtschaftlich angespannteren Zeiten wie derzeit wichtig, sich nicht von seiner Linie abringen zu lassen. Mut, Geduld und Weitsicht sind gefragt, um den langfristigen - auch digitalen - Erfolg eines Unternehmens zu sichern."Dies sehen laut Studie übrigens auch die Unternehmen so, bei denen sich die in Industrie 4.0 gesetzten Erwartungen bisher noch nicht erfüllt haben. Die Top-3-Gründe für ihren Misserfolg sind demnach fehlende Kapazitäten (79 Prozent), fehlendes Know-how (54 Prozent) und ein unstrukturiertes Vorgehen mit mangelhaften Prozessen (46 Prozent). Zum Vergleich: Die digitalen Vorreiter begründen ihren Erfolg mit einem strukturierteren Vorgehen samt klarer Prozesse (70 Prozent) sowie dem gezielten Aufbau von Digital-Know-how (68 Prozent)."Unabhängig vom bisherigen Erfolg ihrer Aktivitäten ist also eigentlich allen Unternehmen klar, welche Stellhebel bei der Digitalen Transformation entscheidend sind", fasst Dr. Jochen Schlick, Senior Partner bei Staufen Digital Neonex, zusammen. "Und mit der notwendigen strategischen Erfahrung sowie dem methodischen Wissen in Sachen Industrie 4.0 lassen sich diese Hebel auch erfolgreich umlegen." Wie anderen Unternehmen dies schon gelungen ist, schildern diese am 5. März 2020 auf der von Staufen Digital Neonex ausgerichteten NEXCON (www.nexcon.digital (http://www.nexcon.digital)).Deutscher Industrie 4.0 IndexFür den aktuellen "Deutschen Industrie 4.0 Index" befragte die Unternehmensberatung Staufen AG zusammen mit der Staufen Digital Neonex GmbH im vergangenen Herbst insgesamt 323 Unternehmen in Deutschland zum Thema Industrie 4.0 und Digitalisierung. Knapp 70 Prozent der befragten Unternehmen entstammen dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektro- und der Automobilindustrie. Download der Studie unter: https://www.staufen.ag/de/unternehmen/media/studien-whitepaper/Termin vormerken: NEXCON Global Conference am 05. März 2020NEXCON ist eine online Plattform, die Entscheidungsträgern Know-how und Qualifikation im Bereich Industrie 4.0 vermittelt. Im Jahr 2020 finden auf der Plattform vier eintägige Konferenzen mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. Darüber hinaus bietet NEXCON das ganze Jahr über Seminare, Coachings und Expertengespräche. An der virtuellen Konferenz am 5. März nehmen Referenten aus Deutschland, China, Mexiko und den USA von Unternehmen wie Microsoft, Schaeffler und Mabe teil. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.nexcon.digital (http://www.nexcon.digital)Über die Staufen AG - www.staufen.ag (http://www.staufen.ag)In jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieser Überzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit über 25 Jahren Unternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, der Konkurrenzdruck enorm. Staufen hilft, die richtigen Veränderungen schnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, die Qualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. Die internationale Transformationsberatung sorgt mit den passenden Strategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge - um die in jedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren die Staufen-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern eine lebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Auf dem Weg in die digitale Transformation begleitet die Staufen-Tochtergesellschaft Staufen Digital Neonex mittelständische Industrieunternehmen. Die Staufen AG bietet mit ihrer Akademie zudem zertifizierte, praxisorientierte Schulungen an. Von den internationalen Standorten betreuen mehr als 340 Mitarbeiter Kunden auf der ganzen Welt. 2019 wurde die Staufen AG bereits zum sechsten Mal in Folge von "brand eins Wissen" als "Beste Berater" ausgezeichnet. Das Consultinghaus ist laut der renommierten Branchen-Studie "Hidden Champions 2020" Deutschlands beste Lean-Management-Beratung und wurde von der "Wirtschaftswoche" mehrfach mit dem Preis "Best of Consulting" geehrt.Über die Staufen Digital Neonex GmbH - www.staufen-neonex.de (http://www.staufen-neonex.de)Die Staufen Digital Neonex GmbH ist die Tochtergesellschaft der Staufen AG für die digitale Transformation der industriellen Wertschöpfung. In nationalen und internationalen Projekten für Mittelstand und Konzerne liegt der Fokus auf der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Möglichkeiten der smarten Fabrik. Dabei gilt für Neonex auch in der Smart Factory: Der Mensch macht den Unterschied.Weitere Informationen:STAUFEN.AGBeratung.Akademie.Beteiligung.Werner BärtleBlumenstr. 5D-73257 KöngenTel: +49 7024 8056 152Fax: +49 7024 8056 111werner.baertle@staufen.agwww.staufen.agSTAUFEN.DIGITAL NEONEX GmbHMaya WormKönigstr. 2D-70173 StuttgartTel: +49 711 933 55 840maya.worm@staufen-neonex.dewww.staufen-neonex.dePresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHArne StuhrMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107923/4519125