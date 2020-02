Eine neue Einstufung der Ansteckungen in der schwer betroffenen Provinz Hubei hat zu einem drastischen Anstieg gemeldeter Fälle geführt.Peking - Eine neue Einstufung der Ansteckungen in der schwer vom Coronavirus Sars-CoV-2 besonders betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina hat zu einem drastischen Anstieg offiziell gemeldeter Fälle geführt. Die Zahl erfasster Todesfälle habe sich mit 242 innerhalb eines Tages mehr als verdoppelt, berichtete die Gesundheitskommission der Provinz am Donnerstag. Die Zahl neuer Infektionen in...

