PARIS (dpa-AFX Broker) - Orange haben im frühen Handel um 1,7 Prozent zugelegt. Die Aktie des französischen Telekomdienstleisters gehörte damit zu den stärksten europäischen Standardwerten in einem eher verhaltenen Gesamtmarkt. Mit dem Plus reagierte die Aktie auf die Zahlen zum vierten Quartal.



Das Quartalsergebnis zeuge von einem verbesserten Preisumfeld in Frankreich, schrieb Analyst Andrew Lee von Goldman Sachs in einem Kommentar. Auch der neue Ausblick von Orange stütze. Allerdings preisten die Konsensschätzungen bereits zu einem großen Teil die positiven Effekte durch Kostensenkungen ein, so dass der Einfluss auf die Prognosen gering sei./mf/fba



