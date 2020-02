Der JU-Vorsitzende Tilman Kuban kritisiert Spenden des Werteunion-Chefs an die AfD. Dieser müsse sich nun selbst fragen, ob sein Platz noch in der CDU sei.

Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, hat die CDU-Mitgliedschaft des Chefs der ultrakonservativen Werteunion, Alexander Mitsch, in Frage gestellt. Er habe kein Verständnis dafür, dass Mitsch an die AfD gespendet habe, sagte Kuban in der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland" am Donnerstag.

Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...